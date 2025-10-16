Интернет-газета Коми

Приставы оказали содействие в розыске осужденной

Окт 16, 2025

Жительница Воркуты, которая должна сыну больше миллиона, добровольно к судебному приставу-исполнителю не приходит, поэтому с 2023 года она семь раз доставлялась в отделение принудительно.

Накануне судебные приставы по ОУПДС получили восьмое постановление о приводе должницы и перед выездом по адресу в установленном порядке обратились к базам данных других правоохранительных органов. Выяснилось, что гражданка 1986 года рождения объявлена в федеральный розыск УФСИН России по Республике Коми: недавно женщина осуждена за кражу и уклоняется от принудительных работ.

Приставы по ОУПДС препроводили гражданку в ОСП по Воркуте к приставу-исполнителю, а затем передали сотруднику службы исполнения наказания.

За 9 месяцев 2025 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Коми оказали содействие в розыске 73 лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.

