Пристав в Сыктывкаре арестовала два автомобиля у одной должницы

Окт 18, 2025

Сыктывкарка была должна банку 1 миллион 460 тысяч рублей. После обращения взыскания на счета сумма сократилась на 38 тысяч.

Так как денежных средств на удовлетворение требований исполнительных документов у должницы явно недостаточно, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 обратилась к иному имуществу. В данном случае это два автомобиля – «Ниссан Жук» и «Шкода Фабиа».

Пристав составила акты описи и ареста и поместила транспортные средства на специализированную стоянку.

Назначение оценщика, оценка, передача на реализацию – на любом этапе подготовки к торгам у должницы есть возможность вернуть имущество себе. Но для этого должен быть полностью погашен долг перед взыскателем и оплачен исполнительский сбор, который превышает 100 тыс. рублей.

