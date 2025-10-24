Оn-line Среда (52 выпуск) 22.10.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 — Начало/приветствие.

0:34 — В России начнет работать полиция Таджикистана.

1:19 — Россиянам грозят ростом цен на жилье с 2027 года.

2:11 — В Госдуме призвали разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности.

3:14 — Матпомощь, призы и подарки до 10 тыс. рублей хотят освободить от налогов.

4:35 — Налоговый вычет теперь можно оформить на Госуслугах.

5:29 — Электронные платежки для ЖКУ предложили ввести по всей России.

6:39 — В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет.

8:25 — Россияне могут навсегда лишиться автомобиля за пьяную езду: это зависит от двух ключевых факторов.

9:52 — На "Госуслугах" появится сервис замены документов при браке и разводе.

10:48 — В России появится льготная ипотека для самозанятых: но есть нюанс.

12:47 — Слет отцов Республики Коми соберет отцов и детей из всех городов и районов региона.

14:29 — Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной.

Вопросы

15:33 — Будут ли убирать урны с остановок на зимнее время?

15:54 — Где в Инте можно сдать нормы ГТО?

19:51 — Как обезопасить ребенка от энтеровирусной инфекции?

22:35 — Какие льготы предоставляют для детей из семей погибших или умерших участников СВО бюджетные учреждения?

Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.