Ключи раздора

Cобственница нежилого помещения на первом этаже многоквартирного дома получила от застройщика по акту приема-передачи не только офис, но и эвакуационный выход, который, однако, не может принадлежать кому-то одному – в силу закона он относится к общему имуществу всех собственников помещений МКД.

Товарищество собственников жилья в суде добилось признания права общей долевой собственности на спорные площади, однако доступ к выходу не получило – проигравшая сторона не передала ТСЖ ключи от дверей.

Состоялся новый процесс. Судья учел, что из-за бездействия ответчицы нарушаются противопожарные правила, и вынес решение о передаче ключей – причем немедленного исполнения. За каждый день просрочки назначена судебная неустойка в размере 200 рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в ОСП по Сыктывкару № 1 и через 5 дней окончено, так как должница передала ТСЖ ключи от эвакуационного выхода. Казалось, конфликт исчерпан.

Но через месяц исполнительное производство пришлось возобновить: ключи больше не подходили к замку. Судебный пристав установила срок для передачи ТСЖ новых ключей и, когда он истек, взыскала исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. Должница сбор оплатила, но доступ в помещение не предоставила. Тогда пристав предложила взыскателю самостоятельно исполнить решение. Официальные представители ТСЖ поменяли замок, а один из ключей отправили должнице бандеролью.

Исполнительное производство на этом не окончено. Пристав принимает меры для взыскания в пользу ТСЖ неустойки, которая в результате просрочки исполнения судебного решения выросла до 35 600 рублей.