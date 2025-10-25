Интинке компенсирован неиспользованный отпуск

Интернет-газета Коми

Окт 25, 2025

За три года у интинки накопились 182 дня неиспользованного отпуска. Однако при увольнении работодатель их не компенсировал. Работница обратилась в суд и взыскала с индивидуального предпринимателя не только отпускные, но и компенсацию за задержку выплат – итого 190 тыс. рублей.

Во исполнение судебного решения пристав ОСП по Инте возбудила исполнительное производство и направила постановление в личный кабинет должника на Госуслугах. В обеспечительных целях немедленно был наложен арест в размере долга на денежные средства в банках, запрещены регистрационные действия с недвижимостью.

Работодатель не стал увеличивать долг за счет исполнительского сбора и в срок, отведенный для добровольного исполнения, перечислил на депозит службы всю сумму.

Трудовые права взыскателя восстановлены.

