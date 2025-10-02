Главный судебный пристав провел личный прием в региональной приемной Президента

Решением суда с физического лица и общества с ограниченной ответственностью

взыскана задолженность по кредиту.

Исполнительные производства в отношении солидарных должников возбуждены по месту их регистрации – в Сыктывдинском районе и городе Сыктывкаре.

Сегодня представитель должника-физического лица пришел на прием к главному судебному приставу Коми с просьбой оказать содействие в передаче производства из столицы Коми в районный центр.

Дмитрий Кручинкин дал поручение должностным лицам службы и взял исполнение под личный контроль.

Напомним, что главный судебный пристав Коми принимает граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Коми несколько раз в год.

Личный прием в Управлении проводится еженедельно. Записаться можно электронно на сайте ФССП России https://clck.ru/3PXYWQ или по телефону 8 (8212) 28-74-78.