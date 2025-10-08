ФССП России объявила конкурс научных работ

Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) объявляют XVII конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах, имени В. П. Чичканова.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты вузов (юридических и экономических факультетов, а также факультетов журналистики), учителя права.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап — в территориальных органах ФССП России; второй этап – в центральном аппарате ФССП России. Положение о конкурсе научных работ, перечень из 15 номинаций и 91 темы размещены на сайтеФССП России.

В этом году участникам предлагается исследовать не только основные направления деятельности службы в России и за рубежом, но и вопросы противодействия коррупции, формирования имиджа, перспективы развития молодежной политики и человекоцентричность в государственном управлении.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми принимает работы для участия в первом этапе конкурса со 1 по 22 декабря 2025 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110.

Телефон для справок: 8 (8212) 28-74-60 (отделение организации профессиональной подготовки и воспитательной работы).