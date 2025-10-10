Фонд капремонта возместил ущерб хозяйке залитой квартиры

Во время капительного ремонта крыши в панельном пятиэтажном доме дожди стали причиной залива квартиры на верхнем этаже. Так как Фонд капремонта добровольно не возместил ущерб в размере 350 тыс. рублей, собственница взыскала его в судебном порядке.

По просьбе истца суд направил в службу судебных приставов электронный исполнительный лист. Благодаря цифровому межведомственному взаимодействию исполнительное производство было возбуждено без заявления взыскателя и в кратчайший срок — уже на следующий день.

Пристав ОСП по Сыктывкару № 2 установила Фонду капремонта срок для добровольного исполнения требований и вынесла запрет на регистрационные действия с четырьмя автомобилями марок Haval и Renault 2018-2025 годов выпуска.

Не дожидаясь других мер принудительного исполнения, должник перечислил на депозит службы всю сумму ущерба, которая немедленно направлена приставом сыктывкарке.