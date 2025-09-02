Воркутинец ищет защиту от криптоколлекторов

В отделение контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Республике Коми поступила жалоба воркутинца на компанию-взыскателя долга, которая донимает звонками его друзей и знакомых.

При изучении обращения было установлено, что заявитель задолжал по договору займа организации DigiCach. По данным открытых источников, DigiCach — зарегистрированная в Великобритании инновационная финансовая платформа, предоставляющая кредиты в криптовалюте без залога и поручителей. Филиалов и представительств в России компания не имеет.

Так как криптовалюта не является законным средством платежа на территории страны, а компания DigiCach отсутствует в Перечне кредитных и микрофинансовых организаций ФССП России, отношения заемщика и кредитора не относятся к предмету регулирования Федерального закона № 230-ФЗ*. Поэтому сотрудники службы судебных приставов, которые защищают права граждан в ходе их взаимодействия с профессиональными взыскателями, были вынуждены отказать воркутинцу в рассмотрении заявления по существу.

— Вывод очевиден: одалживая криптовалюту у иностранных компаний, наши граждане лишают себя гарантированной российским законодательством защиты государства в ходе возврата просроченной задолженности, — прокомментировал ситуацию начальник отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Республике Коми, полковник внутренней службы Сергей Елфимов.

* Федеральный закон от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»