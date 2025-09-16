Виновник ДТП выплатил вдове 700 тысяч

Пьяный водитель сначала врезался в автомобиль на своей полосе, потом на встречной. Один из участников ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновник аварии был приговорен к лишению свободы и выплатил в пользу дочери погибшего больше 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прошло 13 лет. В суд за компенсацией морального вреда в размере 1 млн рублей обратилась вдова. Первая инстанция требование удовлетворила в полном объеме, вторая приняла во внимание давность событий и снизила выплату до 700 тысяч.

К моменту возбуждения исполнительного производства должник переехал в другой регион, однако благодаря электронным сервисам службы постоянно находился на связи с приставом ОСП по Сыктывкару № 1. Все процессуальные документы он получал в личном кабинете на портале Госуслуг, там же подавал заявления, объяснения, ходатайства.

Судебный пристав обратила взыскание на счета и половину заработной платы. Из разных источников задолженность перед взыскателем погашена.