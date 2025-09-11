Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Визинге долгий земельный спор соседей завершился за два часа

Сен 11, 2025

Кадастровый инженер не согласовала границы со всеми правообладателями смежных участков и одна из собственниц поставила забор на земле своей соседки.

Ущемленная в имущественных правах сторона обратилась в суд за отменой результатов межевания, изъятием части земельного участка из незаконного владения и возложением обязанности демонтировать незаконно установленное ограждение.

Возбудив исполнительное производство, пристав ОСП по Сысольскому району установила срок для добровольного исполнения требований и, так как через пять рабочих дней забор стоял на прежнем месте, вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.

Через две недели пристав снова вышла по адресу – забор никуда не делся. Но буквально через два часа от незаконного ограждения не осталось следа. Кроме того, на депозит службы был перечислен исполнительский сбор.

Дело в том, что должница собралась на отдых в Турцию, а запрет на выезд ставил поездку под угрозу срыва.

Похожая запись

Новости читателей

Бывший предприниматель из Коми заплатил налоги ради выезда за границу

Сен 9, 2025
Новости читателей

Приставы Эжвы взыскали в пользу ребенка 930 тысяч

Сен 9, 2025
Новости читателей

Окончательный расчет: авиакомпания доплатила пилоту вертолета 770 тысяч                                                                           

Сен 5, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Визинге долгий земельный спор соседей завершился за два часа

Сен 11, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Акцент Событие от 04.09.2025

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Педагоги всех школ Инты накануне нового учебного года наметили планы развития

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Специалисты семейной приемной «ВОРДИ» рассказали о своей работе

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments