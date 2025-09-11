В Визинге долгий земельный спор соседей завершился за два часа

Кадастровый инженер не согласовала границы со всеми правообладателями смежных участков и одна из собственниц поставила забор на земле своей соседки.

Ущемленная в имущественных правах сторона обратилась в суд за отменой результатов межевания, изъятием части земельного участка из незаконного владения и возложением обязанности демонтировать незаконно установленное ограждение.

Возбудив исполнительное производство, пристав ОСП по Сысольскому району установила срок для добровольного исполнения требований и, так как через пять рабочих дней забор стоял на прежнем месте, вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.

Через две недели пристав снова вышла по адресу – забор никуда не делся. Но буквально через два часа от незаконного ограждения не осталось следа. Кроме того, на депозит службы был перечислен исполнительский сбор.

Дело в том, что должница собралась на отдых в Турцию, а запрет на выезд ставил поездку под угрозу срыва.