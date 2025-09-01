В Печоре нарушитель лесного законодательства выплатил штраф и возместил ущерб

Предприниматель заключил муниципальный контакт на обустройство зимней автомобильной дороги длиной 6 км и в процессе работы без разрешения спилил порядка 70 хвойных и лиственных деревьев, часть которых – ко всему прочему – находилась на особо охраняемой природной территории.

За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере печорец оштрафован судом на 400 тыс. рублей. С него также взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 411 тыс. рублей.

С разницей в месяц в ОСП по Печоре были возбуждены два исполнительных производства. И в течение срока, отведенного для добровольного исполнения требований, оба окончены фактическим исполнением.

Должник получал процессуальные документы пристава на портале Госуслуг и немедленно перечислял на депозит службы необходимые средства.

Таким образом предприниматель избежал ужесточения наказания по уголовной статье и дополнительных расходов в виде исполнительского сбора, который составляет 7% от подлежащей взысканию суммы.