Ухтинец выплатил долг по налогам после ареста гаража

Сен 19, 2025

Налоговая служба обратилась к приставам для взыскания с ухтинца 173 тыс. рублей, которые он не внес в госказну, и предложила сделать это за счет имущества.

Приставы установили, что в собственности должника есть две квартиры, дача, гараж, и сначала запретили регистрационные действия с недвижимостью. Реакции не последовало. Следующим шагом стал арест гаража – как начало процедуры подготовки имущества к продаже.

Оценки гаражного бокса ухтинец дожидаться не стал: он предъявил приставу квитанцию об оплате долгов по реквизитам взыскателя.

В платежном документе не были указаны ни номера исполнительных документов, ни номера исполнительных производств, поэтому сотрудник органа принудительного исполнения окончил исполнительные производства только после того, как налоговая служба подтвердила, что претензий к налогоплательщику более не имеет.

Взыскание исполнительского сбора выделено в самостоятельные производства.

