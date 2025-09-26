Сыктывкарец не смог оспорить индексацию алиментов

По решению суда сыктывкарец обязан ежемесячно выплачивать на содержание дочерей треть заработка. А по мировому соглашению должник взял на себя обязательство доплачивать три тысячи сверху.

Именно твердая денежная сумма стала камнем преткновения между должником и судебным приставом. С целью защиты алиментного платежа от инфляции, опираясь на ст. 117 Семейного кодекса РФ, при расчете задолженности по алиментам пристав проиндексировала твердую сумму пропорционально росту величины прожиточного минимума. Должник обратился в суд за признанием постановления незаконным.

Первая инстанция оставила иск без удовлетворения. Вторая поддержала истца и обязала пристава пересчитать задолженность.

Сотрудник органа принудительного исполнения, тем не менее, была по-прежнему уверена в своей правоте. Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, судебный пристав-исполнитель направила в суд кассационную жалобу.

Третий кассационный суд в своем определении отметил, что индексация алиментов, уплачиваемых по соглашению, направлена на сохранение уровня жизнеобеспечения получателя алиментов без чрезмерного и неразумного обременения плательщика и не может рассматриваться как нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.