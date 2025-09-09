Интернет-газета Коми

Специалисты семейной приемной «ВОРДИ» рассказали о своей работе

Сен 9, 2025 #Инта


С двухдневным визитом в Инте находилась Выездная служба сопровождения семей
«Семейные приемные ВОРДИ» Республики Коми. В рамках визита приезжие специалисты посетили ряд учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями, такие как спортшкола Интинская, центр внешкольной работы, центральная районная больница, из образовательных — Гимназию № 3 и детский сад Белочка, в которых числится наибольшее количество деток с ограничениями и конечно коррекционную школу и центр социальной защиты, провели несколько рабочих встреч.

