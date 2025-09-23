Интернет-газета Коми

С вокзала – под арест

Сен 23, 2025

500 рублей в июне 2017-го, 199 рублей в декабре 2024-го – с момента возбуждения исполнительного производства в 2011 году с интинца удалось взыскать в пользу дочери около 19 тысяч рублей. Его долг по алиментам уже приблизился к 2 миллионам.

Чтобы бывшей супруге и ребенку ничего не доставалось, мужчина фактически перешел на нелегальное положение: ни счетов, ни имущества, ни официальной работы, ни постоянного места жительства.

Но выйти на след должника разыскнику все-таки удалось: поступила информация, что мужчина прибыл из Москвы в Инту повидать друзей и через несколько дней поездом выезжает обратно.

Благодаря слаженным действиям приставов состав отправился в столицу без злостного неплательщика алиментов. С вокзала должник был принудительно доставлен в ОСП по Инте для составления протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и следующие 10 суток провел под административным арестом.

Его фамилия внесена в общедоступный Реестр должников по алиментным обязательствам https://fssp.gov.ru/ip_alim и пробудет там до полного погашения задолженности перед дочерью.

