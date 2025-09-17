Приставы Коми приглашают будущих коллег на День открытых дверей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми приглашает желающих занять должности судебных приставов-исполнителей и дознавателей на День открытых дверей, который пройдет во всех структурных подразделениях в городах и районных центрах 26 сентября, в пятницу, с 9:00 до 13:00.

Во время мероприятия можно более детально узнать о государственном органе исполнительной власти, специфике его деятельности.

Действующие сотрудники органов принудительного исполнения помогут погрузиться в профессию, расскажут о перспективах карьерного роста, социальных гарантиях и преимуществах Службы.

Адреса отделений судебных приставов размещены в разделе «Контакты» на сайте Управления (https://r11.fssp.gov.ru/kontakty_fssp).

Для оформления пропуска посетителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.