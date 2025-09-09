Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Приставы Эжвы взыскали в пользу ребенка 930 тысяч

Сен 9, 2025

Сыктывкарец 1991 г. р. обязан перечислять на содержание дочери половину детского прожиточного минимума. Делать это ежемесячно мужчина не научился. Поэтому периодически попадает в категорию неплательщиков алиментов с крупной задолженностью.

Взыскатель не мирится с такой необязательностью должника и реализует свое право на взыскание неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Задолженность по алиментам плюс неустойка к лету этого года составили 930 тыс. рублей. И приставам ОСП по Эжвинскому району удалось добиться выплаты всей суммы сразу.

Каким образом? Во-первых, должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, что открывает перспективы для возбуждения уголовного дела, во-вторых, пристав наложила арест на одну из квартир с целью ее продажи на торгах.

Под прессом мер принудительного исполнения эжвинец расплатился не только со взыскателем. В бюджет перечислено 42 тыс. рублей исполнительского сбора.

Похожая запись

Новости читателей

В Визинге долгий земельный спор соседей завершился за два часа

Сен 11, 2025
Новости читателей

Бывший предприниматель из Коми заплатил налоги ради выезда за границу

Сен 9, 2025
Новости читателей

Окончательный расчет: авиакомпания доплатила пилоту вертолета 770 тысяч                                                                           

Сен 5, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Визинге долгий земельный спор соседей завершился за два часа

Сен 11, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Акцент Событие от 04.09.2025

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Педагоги всех школ Инты накануне нового учебного года наметили планы развития

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Специалисты семейной приемной «ВОРДИ» рассказали о своей работе

Сен 9, 2025 5 канал Инта 0 Comments