Приставы Эжвы взыскали в пользу ребенка 930 тысяч

Сыктывкарец 1991 г. р. обязан перечислять на содержание дочери половину детского прожиточного минимума. Делать это ежемесячно мужчина не научился. Поэтому периодически попадает в категорию неплательщиков алиментов с крупной задолженностью.

Взыскатель не мирится с такой необязательностью должника и реализует свое право на взыскание неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Задолженность по алиментам плюс неустойка к лету этого года составили 930 тыс. рублей. И приставам ОСП по Эжвинскому району удалось добиться выплаты всей суммы сразу.

Каким образом? Во-первых, должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, что открывает перспективы для возбуждения уголовного дела, во-вторых, пристав наложила арест на одну из квартир с целью ее продажи на торгах.

Под прессом мер принудительного исполнения эжвинец расплатился не только со взыскателем. В бюджет перечислено 42 тыс. рублей исполнительского сбора.