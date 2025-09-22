Под контролем пристава сыктывкарка снесла соседскую постройку

Кадастровые работы развеяли сомнения владелицы земельного участка: часть соседской хозпостройки действительно возведена на ее территории. Для разрешения спорной ситуации ущемленная в правах сторона обратилась в суд, который обязал ответчика снести или перенести строение на метр от границы между участками и освободить чужую землю от своего строительного и бытового мусора.

В месячный срок, установленный судом, решение не было исполнено. В течение пяти рабочих дней после возбуждения исполнительного производства тоже. Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей и назначила новый срок, который так же был нарушен.

Неисполнение требований неимущественного характера – правонарушение, предусмотренное ст. 17.15 КоАП РФ. Пристав составила два протокола, и должник дважды был оштрафован. Тем временем хозпостройка стояла на прежнем месте.

Длительное бездействие должника, который фактически уже не живет в Сыктывкаре, вынудило взыскателя снова обратиться в суд – на этот раз за изменением способа и порядка исполнения судебного решения. Верховный суд дал сыктывкарке право самостоятельно снести или перенести строение, освободить свою землю от чужого мусора.

Под контролем пристава бригада снесла спорный объект и очистила «приграничную» территорию. Взыскателю осталось потребовать у должника возмещения расходов.