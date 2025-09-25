Оn-line Среда (47 выпуск) 17.09.2025

Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!
Новости
0:00 — Начало/приветствие.
0:35 — Центробанк снизил ключевую ставку до 17%.
2:08 — Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных.
3:28 — Российские компании готовятся к сокращениям персонала.
5:58 — Минтруд рекомендовал субъектам индексировать региональные маткапиталы.
7:15 — Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября.
8:48 — Аэропорт Краснодара снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.
10:21 — В России могут ввести полный запрет на курение электронных сигарет вне дома.
11:40 — Выборы в Республике Коми прошли честно, открыто и прозрачно.
13:29 — В Усинске и Инте появятся авиаотделения лесных пожарных.
14:54 — В интинском поселке Абезь благоустроили заезд к фельдшерско-акушерскому пункту.
Вопросы
13:45 — Когда приступят к ямочному ремонту горячим асфальтом?
16:54 — Предполагаются ли какие-то акции от Движения первых на «Кроссе наций»?
18:30 — Началась ли в Инте прививочная кампания?
25:58 — Учитывается ли участие в СВО в пенсионном стаже?
Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.