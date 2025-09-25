Оn-line Среда (47 выпуск) 17.09.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 — Начало/приветствие.

0:35 — Центробанк снизил ключевую ставку до 17%.

2:08 — Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных.

3:28 — Российские компании готовятся к сокращениям персонала.

5:58 — Минтруд рекомендовал субъектам индексировать региональные маткапиталы.

7:15 — Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября.

8:48 — Аэропорт Краснодара снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.

10:21 — В России могут ввести полный запрет на курение электронных сигарет вне дома.

11:40 — Выборы в Республике Коми прошли честно, открыто и прозрачно.

13:29 — В Усинске и Инте появятся авиаотделения лесных пожарных.

14:54 — В интинском поселке Абезь благоустроили заезд к фельдшерско-акушерскому пункту.

Вопросы

13:45 — Когда приступят к ямочному ремонту горячим асфальтом?

16:54 — Предполагаются ли какие-то акции от Движения первых на «Кроссе наций»?

18:30 — Началась ли в Инте прививочная кампания?

25:58 — Учитывается ли участие в СВО в пенсионном стаже?

Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.