Окончательный расчет: авиакомпания доплатила пилоту вертолета 770 тысяч                                                                           

Пилот вертолета отказался от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением. Трудовой договор был расторгнут, но окончательный расчет бывший работник не получил. При поддержке транспортного прокурора в суде он доказал, что авиакомпания не доплатила компенсацию за неиспользованный отпуск, и дополнительно потребовал проценты за задержку выплаты. Сумма, подлежащая взысканию по исполнительному листу, превысила 770 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 предупредила руководителя авиакомпании об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки платежа.

Работодатель не стал выходить за рамки срока, установленного приставом для добровольного исполнения требований, и, получив процессуальный документ с реквизитами для платежа, немедленно перечислил на депозит службы всю сумму.

Права взыскателя восстановлены. Исполнительное производство окончено.