Ограничение в спецправе побудило печорца погасить долг по алиментам

По решению суда житель Печоры должен ежемесячно выплачивать на содержание дочери 46 тыс. рублей.

Так как обязанность возникла в феврале, а исполнительный лист был предъявлен в службу в июле, за несколько месяцев образовалась задолженность по алиментам, которую приставу надлежало взыскать.

Ограничение выезда за границу, запреты на регистрационные действия с транспортом, квартирами, гаражом и земельным участком быстрого результата не дали.

Действенным оказалось ограничение в пользовании спецправом в виде управления автомобилем. Получив соответствующее постановление пристава, должник немедленно перечислил на депозит службы более 100 тыс. рублей.

Задолженность погашена полностью. Текущие алименты печорец выплачивает из заработной платы.

К 1 августа 2025 года в Коми временные ограничения на пользование специальным правом распространялись на 1 068 должников по алиментам.