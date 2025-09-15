Интернет-газета Коми

Из-за долга по алиментам сыктывкарка лишилась своей доли в квартире

Сен 15, 2025

12-летний мальчик живет с отцом в селе, его мать, переехавшая в Сыктывкар, обязана ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть дохода. Так как в отсутствие официального заработка платежи производятся нерегулярно и в произвольном, но явно недостаточном размере, задолженность по алиментам постоянно увеличивается. Как ее погасить, где одномоментно взять крупную сумму?

Пристав ОСП по Сыктывкару № 2 установила, что в собственности женщины есть четверть квартиры в столице Коми. Запрет на регистрационные действия с имуществом, арест, оценка, продажа – покупателем доли стал отец должницы, который как участник долевой собственности имел преимущественное право.

На депозит службы перечислено 875 тыс. рублей, предназначенных внуку.

Однако сыктывкарка, к сожалению, не сможет платить алименты с чистого листа. Цена недвижимости не покрыла долг целиком – на сегодня он составляет порядка 57 тыс. рублей.

