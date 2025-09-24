Имущество должников с молотка: где искать информацию

Земельные участки, квартиры, производственные помещения, транспорт — с начала года судебные приставы Коми передали уполномоченному госоргану для реализации 754 единицы арестованного движимого и недвижимого имущества, продажа которых позволит должникам полностью или частично расплатиться со взыскателями.

Информация об объектах, выставленных на торги, находится в свободном доступе на маркетплейсе Росимущества https://fiol.rosim.gov.ru/mk/.

Электронный сервис

— предоставляет удобные инструменты для поиска объектов, подробную информацию о них, контактные данные представителя продавца;

— дает возможность перейти на электронные торговые площадки;

— предлагает подписаться на обновления, касающиеся интересующего объекта.