Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Гость Воркуты поблагодарил судебных приставов по ОУПДС

Сен 19, 2025

«Прошу объявить благодарность судебным приставам по ОУПДС, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей в здании Воркутинского городского суда, оказали помощь в установлении утерянных документов, вышли со мной на связь и вернули в целости и сохранности», — письмо с таким содержанием поступило в Отделение судебных приставов по Воркуте.

Благодарный гражданин не рассказал детали, а они заслуживают внимания.

Дело в том, что заявитель живет в Санкт-Петербурге, в Воркуте он был в командировке и свой паспорт случайно обронил на улице заполярного города.

Документ нашла прохожая. И занесла его в ближайшее государственное учреждение – в городской суд.

Так как в паспорте была банковская карта, судебные приставы по ОУПДС перечислили на нее 1 рубль, а в сообщении указали, где находится пропажа.

– Мы понимаем, насколько хлопотно восстанавливать паспорт, тем более, что человек, живущий в северной столице, получал его в Смоленской области. Так что мы исполнили, скорее, не профессиональный, а человеческий долг, – говорят сотрудники органа принудительного исполнения. – Опыт разыскивать граждан с помощью рублевого перевода у нас давнишний: это далеко не первый случай, когда мы вернули утерянный документ.

Похожая запись

Новости читателей

Ухтинец выплатил долг по налогам после ареста гаража

Сен 19, 2025
Новости читателей

Приставы Коми приглашают будущих коллег на День открытых дверей

Сен 17, 2025
Новости читателей

Виновник ДТП выплатил вдове 700 тысяч

Сен 16, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Ухтинец выплатил долг по налогам после ареста гаража

Сен 19, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Гость Воркуты поблагодарил судебных приставов по ОУПДС

Сен 19, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Коми приглашают будущих коллег на День открытых дверей

Сен 17, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Виновник ДТП выплатил вдове 700 тысяч

Сен 16, 2025 Новости Читателей 0 Comments