Гость Воркуты поблагодарил судебных приставов по ОУПДС

«Прошу объявить благодарность судебным приставам по ОУПДС, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей в здании Воркутинского городского суда, оказали помощь в установлении утерянных документов, вышли со мной на связь и вернули в целости и сохранности», — письмо с таким содержанием поступило в Отделение судебных приставов по Воркуте.

Благодарный гражданин не рассказал детали, а они заслуживают внимания.

Дело в том, что заявитель живет в Санкт-Петербурге, в Воркуте он был в командировке и свой паспорт случайно обронил на улице заполярного города.

Документ нашла прохожая. И занесла его в ближайшее государственное учреждение – в городской суд.

Так как в паспорте была банковская карта, судебные приставы по ОУПДС перечислили на нее 1 рубль, а в сообщении указали, где находится пропажа.

– Мы понимаем, насколько хлопотно восстанавливать паспорт, тем более, что человек, живущий в северной столице, получал его в Смоленской области. Так что мы исполнили, скорее, не профессиональный, а человеческий долг, – говорят сотрудники органа принудительного исполнения. – Опыт разыскивать граждан с помощью рублевого перевода у нас давнишний: это далеко не первый случай, когда мы вернули утерянный документ.