Друзья помогли ижемцу погасить долг по алиментам

Житель Сыктывкара переехал в Ижемский район с долгом по алиментам, который образовался потому, что бывшая супруга не сразу предъявила исполнительный лист в службу.

Ответственный родитель без промедления трудоустроился, начал выплачивать текущие алименты и погашать долг, но ежемесячные платежи не решали основную проблему – задолженность сокращалась медленно.

Судебный пристав установила, что в собственности должника есть автомобиль, арестовала транспортное средство и привлекла оценщика.

Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость иномарки 2012 года выпуска составляет 500 тыс. рублей. Денег от ее продажи с лихвой хватило бы на выплату задолженности перед взыскателем. Но мужчина решил не расставаться с автомобилем. С помощью друзей он собрал больше 200 тыс. рублей и внес на депозит службы.

Теперь у ижемца нет долга ни перед сыном, ни перед государством, которое оплатило услуги оценщика и обратилось к должнику за возмещением расходов.