Бывший предприниматель из Коми заплатил налоги ради выезда за границу

Индивидуальный предприниматель, который до ликвидации ИП оказывал транспортные услуги, по месту регистрации в Ижемском районе давно не жил. Поэтому, возбудив исполнительные производства о взыскании налогов и сборов на сумму 100 тыс. рублей, местный судебный пристав не имела возможности общаться с ним лично.

Сам должник на связь с приставом не выходил, фактический адрес не сообщал, мер для погашения задолженностей не принимал, как следствие, был объявлен в исполнительный розыск.

Выйти из тени мужчине все-таки пришлось, так как наложенное приставом ограничение выезда за рубеж стало мешать его планам. Чтобы запрет был отменен, он предоставил платежные документы, свидетельствующие о полной оплате долга перед государством.

Четыре исполнительных производства окончены фактическим исполнением.