Бабушка выплатит внукам задолженность по алиментам

Сен 4, 2025

После смерти молодого мужчины остались двое детей от разных браков, два исполнительных производства о взыскании алиментов и долг – почти 45 тыс. рублей.

Так как фактической наследницей покойного стала его мать, пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 обратилась в суды за заменой должника на его правопреемницу. Заявления были удовлетворены.

Дело в том, что долг по алиментам, образовавшийся при жизни должника, — это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества, обязанность по исполнению которого переходит наследникам.

Другими словами, долг по алиментам, в отличие от алиментов как таковых, не является требованием, неразрывно связанным с личностью наследодателя.

После вступления решений судов в законную силу, пристав заменила сторону в исполнительных производствах. И принимает меры для взыскания с бабушки в пользу двоих внуков 45 тыс. рублей.

