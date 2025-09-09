Акцент Событие от 04.09.2025





0:00 — Начало/заставка.

0:15 -1 сентября прозвенели звонки для почти 200 первоклассников Инты.

07:00 — В новом дневнике первоклассника есть история успеха Данияла Махмудова.

10:47 — 18 первоклассников, что отцы находятся в зоне СВОЮ, получат портфели от администрации округа.

12:17 — В Инте начался ямочный ремонт холодным асфальтом.

14:23 — Специалисты семейной приемной «ВОРДИ» рассказали о своей работе.

23:01 — Накануне учебного года в 8 школе были отработаны две вводные в рамках антитеррористических учений.

26:23 — Педагоги всех школ Инты накануне нового учебного года наметили планы развития.