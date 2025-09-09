Акцент Событие от 04.09.2025

0:00 — Начало/заставка.
0:15 -1 сентября прозвенели звонки для почти 200 первоклассников Инты.
07:00 — В новом дневнике первоклассника есть история успеха Данияла Махмудова.
10:47 — 18 первоклассников, что отцы находятся в зоне СВОЮ, получат портфели от администрации округа.
12:17 — В Инте начался ямочный ремонт холодным асфальтом.
14:23 — Специалисты семейной приемной «ВОРДИ» рассказали о своей работе.
23:01 — Накануне учебного года в 8 школе были отработаны две вводные в рамках антитеррористических учений.
26:23 — Педагоги всех школ Инты накануне нового учебного года наметили планы развития.