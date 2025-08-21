Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Жители Коми могут сообщить о фактах коррупции в службе по телефону доверия

Авг 21, 2025

Для оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия 8 (8212) 22 96 44.

Для рассмотрения обращения, принятого по телефону доверия, нам важно знать:

— ваши ФИО;

— где и что произошло (укажите структурное подразделение, отдел аппарата Управления), кто именно пытался склонить вас к коррупционному преступлению.

Если вы хотите получить официальный ответ Отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Коми, укажите почтовый/электронный адрес, номер телефона.

Сообщения можно направлять круглосуточно. Каждое заявление тщательно проверяется, и — при наличии нарушений — принимаются меры.

Похожая запись

Новости читателей

Портал Госуслуг – профессиональным коллекторам

Авг 15, 2025
Новости читателей

Травмированному водителю щеповоза компенсирован моральный вред

Авг 14, 2025
Новости читателей

200 тысяч на четверых

Авг 13, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Жители Коми могут сообщить о фактах коррупции в службе по телефону доверия

Авг 21, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Портал Госуслуг – профессиональным коллекторам

Авг 15, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Инициативные интинцы провели субботник за домом №15 по улице горького

Авг 15, 2025 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Травмированному водителю щеповоза компенсирован моральный вред

Авг 14, 2025 Новости Читателей 0 Comments