Жители Коми могут сообщить о фактах коррупции в службе по телефону доверия

Для оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия 8 (8212) 22 96 44.

Для рассмотрения обращения, принятого по телефону доверия, нам важно знать:

— ваши ФИО;

— где и что произошло (укажите структурное подразделение, отдел аппарата Управления), кто именно пытался склонить вас к коррупционному преступлению.

Если вы хотите получить официальный ответ Отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Коми, укажите почтовый/электронный адрес, номер телефона.

Сообщения можно направлять круглосуточно. Каждое заявление тщательно проверяется, и — при наличии нарушений — принимаются меры.