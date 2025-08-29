Интернет-газета Коми

Выпускнице ординатуры пришлось вернуть стипендию

Авг 29, 2025

Перинатальный центр направил акушера-гинеколога в ординатуру Кировского медицинского университета и два учебных года выплачивал стипендию. Молодой специалист, в свою очередь, взяла на себя обязательство трудиться в центре как минимум три года.

Выпускница ординатуры слово не сдержала – трудовой договор не заключила. Поэтому медучреждение обратилось в суд за возвратом стипендии вместе процентами за пользование чужими деньгами.

Исполнительный лист о взыскании 177 тыс. рублей был предъявлен в ОСП по Сыктывдинскому району.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила срок для добровольного исполнения требований и, так как в течение пяти рабочих дней платеж не был произведен, вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора.

В результате должнице пришлось перечислить на депозит службы на 12 тыс. рублей больше.

