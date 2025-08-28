Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Печоре управляющая компания заплатила за потоп в квартире

Авг 28, 2025

Во время таяния снега трещина на стыке фасада и кровли стала причиной затопления квартиры. Пострадали потолки и стены на кухне и в комнате, от сырости распространилась плесень. На предложение собственницы жилья возместить причиненный ущерб управляющая компания не отреагировала, поэтому спор пришлось разрешать в суде. Иск был удовлетворен, и сумма, подлежащая взысканию, увеличилась за счет штрафа и компенсации морального вреда до 152 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Печоре направила компании-должнику постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг и в обеспечительных целях наложила арест на счета юридического лица.

Управляющая компания немедленно обратилась к приставу с заявлением о снятии ареста и обращении взыскания на счета – для того, чтобы долг перед взыскателем был погашен в срок, установленный для добровольного исполнения.

Оперативные и грамотные действия должника, с одной стороны, позволили избежать дополнительных расходов в виде исполнительского сбора, с другой, — способствовали скорейшему окончанию исполнительного производства, а значит отмене принудительных мер, осложняющих финансово-хозяйственную деятельность.

Похожая запись

Новости читателей

Выпускнице ординатуры пришлось вернуть стипендию

Авг 29, 2025
Новости читателей

Приставы по ОУПДС в Коми за 7 месяцев составили 590 протоколов

Авг 26, 2025
Новости читателей

Сыктывкарские приставы исполняют решения суда о выселении граждан из аварийно опасных домов

Авг 25, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Выпускнице ординатуры пришлось вернуть стипендию

Авг 29, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Печоре управляющая компания заплатила за потоп в квартире

Авг 28, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы по ОУПДС в Коми за 7 месяцев составили 590 протоколов

Авг 26, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Оn-line Среда (43 выпуск) 20.08.2025

Авг 26, 2025 5 канал Инта 0 Comments