В Печоре управляющая компания заплатила за потоп в квартире

Во время таяния снега трещина на стыке фасада и кровли стала причиной затопления квартиры. Пострадали потолки и стены на кухне и в комнате, от сырости распространилась плесень. На предложение собственницы жилья возместить причиненный ущерб управляющая компания не отреагировала, поэтому спор пришлось разрешать в суде. Иск был удовлетворен, и сумма, подлежащая взысканию, увеличилась за счет штрафа и компенсации морального вреда до 152 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Печоре направила компании-должнику постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг и в обеспечительных целях наложила арест на счета юридического лица.

Управляющая компания немедленно обратилась к приставу с заявлением о снятии ареста и обращении взыскания на счета – для того, чтобы долг перед взыскателем был погашен в срок, установленный для добровольного исполнения.

Оперативные и грамотные действия должника, с одной стороны, позволили избежать дополнительных расходов в виде исполнительского сбора, с другой, — способствовали скорейшему окончанию исполнительного производства, а значит отмене принудительных мер, осложняющих финансово-хозяйственную деятельность.