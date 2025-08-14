Травмированному водителю щеповоза компенсирован моральный вред

Водитель щеповоза спускался из кабины на землю. Нога соскользнула с верхней ступеньки, ухватиться за поручень мужчина не успел, поэтому упал и получил серьезную травму — месяц лежал в больнице, год лечился амбулаторно. Моральный вред, причиненный несчастным случаем на производстве, работник оценил в 2, 7 млн рублей.

Суд счел, что производственная травма была получена истцом по вине как работодателя, так и его самого, и снизил размер компенсации до 150 тыс. рублей.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства пристав ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара предупредила руководителя лесоперерабатывающего предприятия об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки платежа.

В срок, установленный приставом для добровольного исполнения, на депозит службы была перечислена вся сумма. Должник избежал лишних расходов, взыскатель получил компенсацию в короткий срок.