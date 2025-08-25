Сыктывкарские приставы исполняют решения суда о выселении граждан из аварийно опасных домов

Пригород столицы Коми застраивался в конце 1950-х годов двухэтажными деревянными домами. К 2020-м годам строения обветшали настолько, что жить в них стало опасно – перекрытия между этажами могли обрушиться в любой момент. Администрация столицы Коми признала дома аварийными, а это значит, что ради сохранения жизни и здоровья жильцы должны покинуть родные стены.

В отношении тех, кто не стал собирать вещи добровольно, мэрия подала иски. И предъявила на исполнение в ОСП по г. Сыктывкару № 1 больше 80 судебных решений о выселении граждан из аварийного жилья. 15 исполнительных производств благодаря разъяснительной работе приставов и принудительным мерам уже окончены фактическим исполнением.

Приведем свежий пример. Одна из семей по решению суда должна была ожидать новое благоустроенное жилье, переселившись из развалюхи в маневренный фонд. Такой вариант сыктывкарцев не устроил, они добились денежной компенсации, купили квартиру и тем не менее продолжали занимать аварийные площади.

Судебный пристав потребовала у должников объяснений – в силу каких причин они не освобождают квартиру в пригороде? Предупредила о штрафной санкции в виде исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей и принудительном выселении.

Незавидные перспективы заставили переселенцев в считанные дни уладить формальности, связанные с выселением из аварийного жилья, вывезти вещи и доложить об этом приставу.