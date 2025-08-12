Приставы Сыктывкара взыскали в пользу матери погибшего вальщика 1,6 млн

Вальщик подпилил березу и взялся за осину, чтобы при падении одно дерево свалило другое. Ценой нарушения правил охраны труда при лесозаготовке стала жизнь: береза упала в обратную сторону, прямо на вальщика, и насмерть его придавила.

В результате трагедии на лесосеке мать потеряла не только сына, но и финансовую поддержку, которую он постоянно оказывал. В качестве компенсации морального вреда женщина взыскала с работодателя – индивидуального предпринимателя 1, 6 млн рублей.

После возбуждения исполнительного производства в ОСП по г. Сыктывкару № 2 должник ходатайствовал о его приостановлении на время рассмотрения апелляционной жалобы. Решение суда первой инстанции устояло, и пристав приняла комплекс мер для того, чтобы оно было исполнено своевременно и в полном объеме. В частности, обратила взыскание на счета должника и пенсию, вынесла запрет на регистрационные действия с квартирой, крупным земельным участком, нежилым помещением.

В результате мер принудительного исполнения моральный вред, причиненный взыскателю смертью сына, компенсирован.