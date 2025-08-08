Приставы спецотделения в Коми взыскали 3 млрд налоговой задолженности

В Специализированном отделении судебных приставов по Республике Коми ГМУ ФССП России за 6 месяцев 2025 года окончено 2 008 исполнительных производств на сумму 4,9 млрд рублей.

Из них в связи с фактическим исполнением 1 311 на сумму 2,9 млрд.

В бюджет Российской Федерации взыскано 3 млрд налоговой задолженности.

Одним из важных направлений деятельности ГМУ ФССП России является исполнение социально значимых исполнительных производств. Речь идет о предоставлении жилья. В результате применения мер принудительного характера с начала года 27 граждан въехали в новые квартиры, из них 10 — дети в статусе «сирота».

На особый контроль поставлена работа по исполнению требований судебных актов неимущественного характера. Фактическим исполнением завершены 11 исполнительных производств об обеспечении безопасных условия эксплуатации автомобильных дорог на территории Республики Коми, 8 исполнительных производств о ликвидации незаконных свалок, 17 исполнительных производств об обеспечении экологической безопасности.

В первом полугодии 2025 года судебные приставы отделения взыскали 446 млн рублей ущерба, причиненного преступлениями. Взысканная сумма уголовных штрафов коррупционной направленности составила 23 млн рублей.