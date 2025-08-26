Интернет-газета Коми

Приставы по ОУПДС в Коми за 7 месяцев составили 590 протоколов

Авг 26, 2025

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Коми за 7 месяцев составили 590 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.3, 17.8, 13.26 КоАП РФ.

Эти правонарушения касаются неисполнения распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС, воспрепятствования законной деятельности сотрудника органа принудительного исполнения, а также нарушения сроков доставки адресату судебных извещений.

Всего в России за 7 месяцев 2025 года судебные приставы по ОУПДС выявили более 57 тыс. административных правонарушений такого рода.

