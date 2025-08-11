Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

После ареста дачи сыктывкарка внесла в госказну больше миллиона

Авг 11, 2025

С февраля по июль 2025 года в отношении сыктывкарки было возбуждено полтора десятка исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на сумму 1, 1 млн рублей.

— Движения по счетам должницы не было, поэтому обращение взыскания на денежные средства результата не давало, — поясняет судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1. — Исполнение требований исполнительных документов началось после ареста дома и земельного участка, расположенных в садовом товариществе.

Пристав выехала в дачный поселок под Сыктывкаром, составила акт описи и ареста имущества, вынесла постановление о назначении оценщика.

Должница следила за ходом исполнительного производства дистанционно – в личном кабинете на портале Госуслуг. Процессуальные документы, направляемые приставом, не оставляли сомнений, что без выплаты задолженности с имуществом придется попрощаться.

В течение нескольких дней на депозит службы были перечислены не только все просроченные налоги, но и исполнительский сбор.

Похожая запись

Новости читателей

Приставы спецотделения в Коми взыскали 3 млрд налоговой задолженности

Авг 8, 2025
Новости читателей

С начала года приставы Коми взыскали 4 млрд рублей

Июл 24, 2025
Новости читателей

За полгода приставы Коми перечислили в пользу детей 708 млн

Июл 23, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

После ареста дачи сыктывкарка внесла в госказну больше миллиона

Авг 11, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы спецотделения в Коми взыскали 3 млрд налоговой задолженности

Авг 8, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

С начала года приставы Коми взыскали 4 млрд рублей

Июл 24, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

За полгода приставы Коми перечислили в пользу детей 708 млн

Июл 23, 2025 Новости Читателей 0 Comments