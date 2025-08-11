После ареста дачи сыктывкарка внесла в госказну больше миллиона

С февраля по июль 2025 года в отношении сыктывкарки было возбуждено полтора десятка исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на сумму 1, 1 млн рублей.

— Движения по счетам должницы не было, поэтому обращение взыскания на денежные средства результата не давало, — поясняет судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1. — Исполнение требований исполнительных документов началось после ареста дома и земельного участка, расположенных в садовом товариществе.

Пристав выехала в дачный поселок под Сыктывкаром, составила акт описи и ареста имущества, вынесла постановление о назначении оценщика.

Должница следила за ходом исполнительного производства дистанционно – в личном кабинете на портале Госуслуг. Процессуальные документы, направляемые приставом, не оставляли сомнений, что без выплаты задолженности с имуществом придется попрощаться.

В течение нескольких дней на депозит службы были перечислены не только все просроченные налоги, но и исполнительский сбор.