Портал Госуслуг – профессиональным коллекторам

УФССП России по Республике Коми напоминает, что профессиональные коллекторские организации могут подавать заявление на включение в госреестр и исключение из него, вносить изменения в сведения на портале Госуслуг (ЕПГУ).

Процесс оказания госуслуги «Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций» оптимизирован: сотрудники службы могут приостанавливать рассмотрение заявления на включение в госреестр на срок до 5 рабочих дней, чтобы у юридического лица была возможность дослать информацию.

Помимо этого заявитель может узнавать статус и результат предоставления госуслуги через личный кабинет на портале Госуслуг, даже если заявление было подано на бумажном носителе.

Подчеркнем, что этот функционал доступен, если юридическое лицо зарегистрировано на ЕПГУ.