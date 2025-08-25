Оn-line Среда (43 выпуск) 20.08.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 — Начало/приветствие.

0:35 — В России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми.

1:31 — С 3 сентября вводится обновлённый ГОСТ для школьной формы.

2:37 — С 2026 года россиянам запретят брать более одного займа в МФО.

3:56 — В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp.

5:13 — В Госдуме призвали снизить стоимость проезда по трассам на курорты для семей с детьми.

6:25 — Госдума прорабатывает запрет лицам с судимостью работать курьерами.

7:27 — Россиянам рассказали о новом порядке медосвидетельствования на опьянение.

9:11 — В 2025 году расширились возможности по возмещению затрат на оснащение рабочих мест для инвалидов.

10:13 — По поручению Ростислава Гольдштейна в Коми усилят меры антитеррористической защищённости.

11:56 — С 1 сентября Отделение Социального фонда России по Коми начнет выплачивать беременным студенткам пособие в повышенном размере.

13:31 — В Интинском районе активно ведется заготовка кормов на зиму.

Вопросы

14:53 — Можно ли на личном автотранспорте посетить территорию национального парка «Югыд Ва»?

15:29 — Когда пройдёт Ночь кино?

16:30 — Как взять ребенка в семью?

20:23 — Как оформить самозапрет на кредиты?

Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч.