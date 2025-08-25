Интинские депутаты реагируют на просьбы жителей

Интернет-газета Коми

Депутаты Инты помогают интинцам в решении озвученных проблем. Валентина Адамова обратилась к Марии Березиной с просьбой о помощи. Они с мужем все лето проводят на своей даче в местечке Новобольничный, но добраться до места активного отдыха проблематично. В предыдущем муниципальном совете Мария Николаевна была депутатом по округу, где проживает чета Адамовых. Они запомнили неравнодушие женщины и поэтому, когда увидели на улице – подошли. Работы по утрамбовке дороги начались как только установилась солнечная погода.

