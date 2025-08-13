Интернет-газета Коми

200 тысяч на четверых

Авг 13, 2025

К 26 годам у воркутинки было четверо детей. В 28 лет она лишилась родительских прав и приобрела обязанность ежемесячно уплачивать алименты в размере половины заработка и иного дохода.

Первый платеж – больше 70 тыс. рублей – внушал оптимизм: казалось, что должница настроена исполнять решение суда. Однако уже в следующем месяце с ее счетов удалось списать всего несколько рублей, затем поступления вовсе прекратились.

За неуплату средств на содержание детей женщина была привлечена к административной ответственности и 40 часов безвозмездно благоустраивала общественные территории заполярного города.

Обязательные работы не оказали благотворного влияния на образ жизни должницы. Она по-прежнему уклонялась от обязанности финансово участвовать в жизни детей, поэтому в 31 год стала подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, и была вызвана на допрос дознавателем ОСП по г. Воркуте.

«Будучи физически здоровой и трудоспособной, гражданка не обращалась в Центр занятости в поисках подходящей работы и признания безработной. Подарки, одежду, обувь, продукты питания детям не покупала, материальную помощь не оказывала, чем в очередной раз показала стойкое нежелание исполнять судебные акты по выплате алиментов», – отмечено в материалах уголовного дела.

Во избежание уголовной ответственности воркутинка перечислила в пользу детей 200 тыс. рублей, а чтобы не накапливать новый долг, к тому же рассчитанный исходя из средней заработной платы в стране, официально трудоустроилась.

