Житель Ижемского района расплатился за незаконную рубку елок и берез

Житель Ижемского района без разрешительных документов спилил девять елок и четыре березы, чем причинил лесному фонду страны крупный материальный ущерб.

За незаконную рубку лесных насаждений лесоруб был оштрафован на 50 тыс. рублей, древесина конфискована, в рамках гражданского иска в пользу Ижемского лесничества с осужденного взыскано 146 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства о взыскании ущерба пристав местного отделения запретил регистрационные действия с автомобилем и земельным участком должника, обратил взыскание на пенсию.

Напомним, что при взыскании ущерба, причиненного преступлением, прожиточный минимум не сохраняется. Поэтому должник обратился в суд за рассрочкой выплаты долга и получил ее – сроком на год. При поддержке семьи 146 тыс. рублей лесничеству были выплачены на месяц раньше.