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Застройщик принудительно выплатил сыктывкарке 400 тыс. рублей

Июл 9, 2025

Дом сдан, но участница долевого строительства отказалась принимать квартиру – слишком много недостатков. По мнению эксперта, который, к слову, на объект не выезжал, на устранение потребуется почти 1,5 млн рублей.

Экспертиза, назначенная судом, сочла недоделки несущественными: размер убытка снизился до 77 тыс. рублей и был принят всеми судебными инстанциями, а вот в части определения неустоек и компенсаций за нарушение прав потребителя мнения разошлись. Если городской суд взыскал с застройщика порядка 130 тыс. рублей, то Верховный – больше полумиллиона.

Так как часть денег была перечислена сыктывкарке в ходе судебных разбирательств, в службу судебных приставов предъявлен исполнительный лист на 400 тыс. рублей.

Пристав ОСП по Сыктывкару № 2 вынес запрет на регистрационные действия с принадлежащими юридическому лицу помещениями и машино-местами, обратил взыскание на счет.

Банк исполнил постановление пристава и двумя траншами перевел на депозит службы необходимую сумму. Права участницы долевого строительства восстановлены.

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