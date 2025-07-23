За полгода приставы Коми перечислили в пользу детей 708 млн

С учетом прошлогоднего остатка на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Республике Коми находилось 12 779 исполнительных производств о взыскании алиментов. 2 907 из них возбуждены с начала 2025 года.

Для контроля за правильностью расчета алиментов в январе — июне судебные приставы-исполнители провели 5 451 проверку бухгалтерий.

Для побуждения к исполнению родительского долга должники ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. К 1 июля действовало 5 485 соответствующих постановлений.

В рамках 1 159 исполнительных производств действует постановление об ограничении специального права должника в части водительского удостоверения.

За неуплату средств на содержание детей к административной ответственности привлечены 534 должника, возбуждено 323 уголовных дела.

782 должника по алиментам находятся в розыске. 264 разыскных дела прекращены, так как местонахождение должников установлено.

В результате деятельности сотрудников органов принудительного исполнения в пользу детей за первое полугодие перечислено 708 млн 292 тыс. рублей.