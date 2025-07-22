Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении

Июл 22, 2025

Владелец квартиры умер, и она стала муниципальной собственностью – так как администрация Сыктывкара приняла наследство.

 

Родственник с заявлением о принятии наследства к нотариусу не обращался, в судебном порядке факт принятия наследства не устанавливал, договор социального найма с новым собственником не заключил, поэтому его проживание в квартире оказалось незаконным.

 

Мэрия обратилась с иском в суд, который обязал «квартиранта» в 10-дневный срок освободить жилое помещение. Добровольно решение суда ответчик не исполнил, истец обратился в органы принудительного исполнения.

 

После возбуждения исполнительного производства должник по-прежнему тянул время. Результатом проволочки стало взыскание исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и привод к приставу-исполнителю.

 

Врученное в отделении уведомление о принудительном выселении подействовало. Должник вывез вещи и сдал ключи приставу.

 

Квартира опечатана. Ключи переданы взыскателю.

Похожая запись

Новости читателей

За полгода приставы Коми перечислили в пользу детей 708 млн

Июл 23, 2025
Новости читателей

После возбуждения уголовного дела воркутинец выплатил сыну 900 тысяч

Июл 21, 2025
Новости читателей

Трудовой миллион: в Усинске восстановлены права работника

Июл 18, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

За полгода приставы Коми перечислили в пользу детей 708 млн

Июл 23, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении

Июл 22, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

После возбуждения уголовного дела воркутинец выплатил сыну 900 тысяч

Июл 21, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

На поле Гимназии №2 подрядчик реализует проект «Спорт для всех»

Июл 18, 2025 5 канал Инта 0 Comments