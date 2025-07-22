В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении

Владелец квартиры умер, и она стала муниципальной собственностью – так как администрация Сыктывкара приняла наследство.

Родственник с заявлением о принятии наследства к нотариусу не обращался, в судебном порядке факт принятия наследства не устанавливал, договор социального найма с новым собственником не заключил, поэтому его проживание в квартире оказалось незаконным.

Мэрия обратилась с иском в суд, который обязал «квартиранта» в 10-дневный срок освободить жилое помещение. Добровольно решение суда ответчик не исполнил, истец обратился в органы принудительного исполнения.

После возбуждения исполнительного производства должник по-прежнему тянул время. Результатом проволочки стало взыскание исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и привод к приставу-исполнителю.

Врученное в отделении уведомление о принудительном выселении подействовало. Должник вывез вещи и сдал ключи приставу.

Квартира опечатана. Ключи переданы взыскателю.