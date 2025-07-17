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Усть-цилем остановился в шаге от уголовного наказания за неуплату алиментов

Июл 17, 2025

Сыну скоро 6, дочке 4 года. До совершеннолетия старшего ребенка отец обязан ежемесячно перечислять взыскателю алиментов треть заработной платы или иного дохода, затем – до 18-летия младшего – четверть.

Для 27-летнего жителя с. Усть-Цильмы решение суда не стало руководством к действию. Отсутствие постоянного заработка, редкие платежи в пользу детей от 1 до 8 тыс. рублей привели к образованию задолженности в размере 1, 2 млн.

По инициативе судебного пристава должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Но 50 часов обязательных работ на ремонте муниципальных дорог не изменили отношения молодого мужчины к родительским обязанностям.

Всю серьезность ситуации должник оценил только после возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Чтобы оно было прекращено, буквально накануне судебного заседания обвиняемый полностью погасил задолженность.

Такая крупная сумма появилась у должника после продажи квартиры, принадлежавшей его матери. Чем еще придется пожертвовать родственникам в ближайшие 14 лет, если мужчина вернется к беспечному образу жизни?

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