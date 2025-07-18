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Трудовой миллион: в Усинске восстановлены права работника

Июл 18, 2025

В ОСП по г. Усинску окончено исполнительное производство о взыскании миллиона рублей в пользу бывшего работника электромонтажной компании, обслуживающей предприятия топливно-энергетического комплекса.

Взыскатель работал вахтовым методом на месторождении в Ненецком округе, что обязывало работодателя применять к его заработной плате коэффициент 1,8 , а не 1,3. Среди других финансовых претензий – лишение премии, неоплаченная переработка и одинарный, а не двойной размер оплаты труда в праздничные дни.

Судебный пристав обратила взыскание на счета юридического лица-должника и направила крупному контрагенту – нефтяной компании – постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.

Благодаря мерам принудительного исполнения трудовые права взыскателя восстановлены.

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