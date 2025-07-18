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Сыктывдинец расплатился за хранение конфискованного транспорта

Июл 18, 2025

Житель Сыктывдинского района вторично сел пьяным за руль и на этот раз был осужден по уголовной статье. Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и конфисковал Ford Focus.

Мысленно простившись с автомобилем, мужчина не стал забирать его со спецстоянки, чем добавил себе проблем. Плата за перевозку и хранение задержанного транспорта в течение нескольких месяцев составила 247 тыс. рублей. Владелец спецстоянки обратился в суд, выиграл дело и предъявил исполнительный лист в ОСП по Сыктывдинскому району.

Судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с квартирой должника, обратила взыскание на счета и половину заработной платы.

Имея постоянный источник дохода, мужчина мог бы растянуть выплату долга. Но меры принудительного исполнения создают много неудобств. Поэтому мужчина нашел возможность погасить большую часть долга и исполнительский сбор одним платежом.

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