Супруги из Сосногорска поделили имущество

После развода бывшая супруга обратилась в суд за разделом совместного нажитого имущества и предъявила в Сосногорское отделение судебных приставов исполнительный лист о взыскании с бывшего супруга 275 тыс. рублей.

Судя по всему, требования разведенной дамы родились не на пустом месте: в собственности должника есть квартира, гараж, земельный участок, автомобиль.

Чтобы мужчина не распорядился «движимостью» и недвижимостью в ущерб интересам взыскателя, пристав вынесла запрет на регистрационные действия. А так как место работы должника известно, обратила взыскание на заработную плату и иные доходы.

При участии службы в течение полугода имущественные отношения пары были урегулированы.